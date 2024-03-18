Головні новини Харкова 18 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:15
Армія РФ двічі штурмувала Синьківку та била бомбами прикордонням
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 березня повідомив, що під авіаударами протягом доби були Вовчанськ, Гоптівка та Басове в Харківській області.
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив два безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформував Генштаб.
07:08
Вночі в Харкові оголошували тривоги через балістику
Ніч у Харкові пройшла спокійно. Тривогу оголошували двічі – з 23:09 до 00:25 та з 04:55 до 05:14. Обидва рази її причиною була загроза застосування армією РФ балістичного озброєння. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.
Обійшлося без вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".