Головні новини Харкова 18 березня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:15

Армія РФ двічі штурмувала Синьківку та била бомбами прикордонням

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 18 березня повідомив, що під авіаударами протягом доби були Вовчанськ, Гоптівка та Басове в Харківській області.

“На Куп’янському напрямку ворог здійснив два безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області“, – поінформував Генштаб.

07:08

Вночі в Харкові оголошували тривоги через балістику

Ніч у Харкові пройшла спокійно. Тривогу оголошували двічі – з 23:09 до 00:25 та з 04:55 до 05:14. Обидва рази її причиною була загроза застосування армією РФ балістичного озброєння. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Обійшлося без вибухів.