Главные новости Харькова 15 мая: как прошла ночь, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:37

В Харькове за сутки ранены 24 гражданских, в том числе четыре ребенка — ГУНП

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов за сутки. Больше всего пострадавших – в Харькове. В Волчанске, Гатище и Старице есть погибшие.

«14 мая военные российской федерации нанесли по городу авиаудары управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30. В результате атаки российских варваров ранены 24 гражданских, в том числе четверо детей: девочки 8 и 12 лет, мальчики 12 и 13 лет. Повреждены многоквартирные здания с офисными помещениями и другие заведения, автомобильные гаражи, здание предприятия, частные домовладения, частные автомобили», — отметил Тимошко.

В Волчанске погибла женщина 1944 года рождения, еще одна — 1959 года рождения — ранена. Еще один гражданский погиб в Гатище. Двое раненых — в Рубежном. Два полицейских пострадали от удара «Ланцета» в Купянске. Жители села Старица сообщили, что россияне застрелили гражданского мужчину 1977 года. Подробнее.

08:18

Темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился — ISW

В Институте изучения войны считают, что тактика атак малыми группами пехоты привела к большим потерям у россиян, а это, в свою очередь, замедлило их наступление.

«Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области, судя по всему, за последние 24 часа замедлился, а характер российской наступательной активности в этом районе соответствует оценке ISW, согласно которой российские силы отдают приоритет созданию «буферной зоны» на территории Харьковской области в международной приграничной зоне — вместо более глубокого проникновения в Харьковскую область», — отметили в сводке ISW.

Подробнее.

07:45

ВСУ «резко притормозили» продвижение оккупантов в сторону Липцев — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что заявления о полной «стабилизации» на Харьковском направлении — преждевременные, но определенного «торможения» наступления РФ ВСУ добились.

«Очевидно, ВСУ выбили противника из с. Зеленое и «резко притормозили» его продвижение со стороны с. Лукьянцы в сторону с. Липцы… Так, противнику удалось занять само с. Лукьянцы двое суток назад, однако продвинуться дальше в юго-западном направлении на с. Липцы передовым подразделениям 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, не удается… Что касается с. Глубокое, то информация там противоречива… Одни утверждают, что поселок занят противником «полностью», другие — что противник контролирует только его северную часть… Но, как бы там ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения», — проинформировал Машовец. Подробнее (в том числе о ситуации в Волчанске).

07:03

Ночь с тревогами, но без взрывов в Харькове

После дня террора, который устроили россияне харьковчанам 14 мая, ночь прошла относительно спокойно. В городе постоянно объявляли воздушные тревоги: после отбоя объявленной с вечера тревоги в 00:24 следующая началась уже в 00:27, однако ненадолго — до 00:31. Затем последовала тревога с 00:54 по 01:39. А следующую за ней объявили в 01:45 — по состоянию на 7:00 утра она до сих пор актуальна. В 04:58 утра начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе запуска россиянами КАБов.

Взрывов ночью в Харькове не было.