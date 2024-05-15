Головні новини Харкова 15 травня: як минула ніч, ситуація на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:18
Темп наступальних операцій РФ на півночі Харківщини сповільнився – ISW
В Інституті вивчення війни вважають, що тактика атак малими групами піхоти призвела до великих втрат у росіян, а це, своєю чергою, уповільнило їхній наступ.
“Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, зважаючи на все, за останні 24 години сповільнився, а характер російської наступальної активності в цьому районі відповідає оцінці ISW, згідно з якою російські сили віддають пріоритет створенню “буферної зони” на території Харківської області в міжнародній прикордонній зоні – замість глибшого проникнення до Харківської області”, – зазначили у зведенні ISW.
07:45
ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначив, що заяви про повну “стабілізацію” на Харківському напрямку – передчасні, але певного “гальмування” наступу РФ ЗСУ досягли.
“Очевидно ЗСУ вибили противника з с. Зелене й “різко пригальмували” його просування з боку с. Лук’янці у бік с. Липці… Так, противнику вдалося зайняти саме с. Лук’янці дві доби тому, однак, просунутись далі у південно-західному напрямку на с. Липці, передовим підрозділам 18-ї мотострілецькій дивізії (мсд) противника, не вдається… Щодо с. Глибоке, то інформація там суперечлива… Одні стверджують, що селище зайняте противником “повністю”, інші – що противник контролює лише його північну частину… Але, хай там як, очевидно, що протягом минулої доби противник не мав там просування“, — поінформував Машовець. Докладніше (в тому числі про ситуацію у Вовчанську).
07:03
Ніч із тривогами, але без вибухів у Харкові
Після дня терору, який влаштували росіяни харків’янам 14 травня, ніч пройшла відносно спокійно. У місті постійно оголошували повітряні тривоги: після відбою оголошеної з вечора тривоги о 00:24 наступна почалася о 00:27, проте ненадовго – до 00:31. Потім була тривога з 00:54 по 01:39. А наступну за нею оголосили о 01:45 – станом на 7:00 ранку вона досі актуальна. О 04:58 ранку начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу запуску росіянами КАБів.
Вибухів уночі в Харкові не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".