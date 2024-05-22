Главные новости Харькова 22 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:01
Воздушная тревога была в Харькове всю ночь
Всю ночь в Харькове и области действовала воздушная тревога — ее объявили в 21:27 21 мая и не отменили до сих пор. В целом тревога длится уже более девяти часов. При этом дополнительных сообщений об угрозах для Харькова от Воздушных сил ВСУ в течение ночи не было. Также обошлось без взрывов в городе. Утром, в 06:36, ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Над Украиной ночью кружили «шахеды». В том числе — в соседней Сумской области. Как сообщила местная ОВА, там «шахеды» ударили по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп. После вражеского удара в Сумской области начались перебои с электроснабжением. О том, что свет исчез, сообщали и некоторые харьковчане в соцсетях.
Читайте также: Сегодня 22 мая: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, електрика, новости Харькова, ночь, світло, свет, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 22 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 07:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".