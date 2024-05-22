Главные новости Харькова 22 мая: как прошла ночь

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07:01

Воздушная тревога была в Харькове всю ночь

Всю ночь в Харькове и области действовала воздушная тревога — ее объявили в 21:27 21 мая и не отменили до сих пор. В целом тревога длится уже более девяти часов. При этом дополнительных сообщений об угрозах для Харькова от Воздушных сил ВСУ в течение ночи не было. Также обошлось без взрывов в городе. Утром, в 06:36, ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Над Украиной ночью кружили «шахеды». В том числе — в соседней Сумской области. Как сообщила местная ОВА, там «шахеды» ударили по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп. После вражеского удара в Сумской области начались перебои с электроснабжением. О том, что свет исчез, сообщали и некоторые харьковчане в соцсетях.