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Главные новости Харькова 22 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:01   22.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 22 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Воздушная тревога была в Харькове всю ночь

Всю ночь в Харькове и области действовала воздушная тревога — ее объявили в 21:27 21 мая и не отменили до сих пор. В целом тревога длится уже более девяти часов. При этом дополнительных сообщений об угрозах для Харькова от Воздушных сил ВСУ в течение ночи не было. Также обошлось без взрывов в городе. Утром, в 06:36, ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Над Украиной ночью кружили «шахеды». В том числе — в соседней Сумской области. Как сообщила местная ОВА, там «шахеды» ударили по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп. После вражеского удара в Сумской области начались перебои с электроснабжением. О том, что свет исчез, сообщали и некоторые харьковчане в соцсетях.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 07:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".