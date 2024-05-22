Головні новини Харкова 22 травня: як минула ніч

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07:01

Повітряна тривога була в Харкові всю ніч

Усю ніч у Харкові та області діяла повітряна тривога – її оголосили о 21:27 21 травня та не скасували досі. Загалом тривога триває вже понад дев’ять годин. Додаткових повідомлень про загрози для Харкова від Повітряних сил ЗСУ протягом ночі не було. Також обійшлося без вибухів у місті. Вранці, о 06:36, ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Над Україною вночі кружляли “шахеди”. У тому числі – в сусідній Сумській області. Як повідомила місцева ОВА, там “шахеди” вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостка та Конотоп. Після ворожого удару на Сумщині почалися перебої з електропостачанням. Про те, що світло зникло, повідомляли й окремі харків’яни в соцмережах.