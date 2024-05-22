Головні новини Харкова 22 травня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:01
Повітряна тривога була в Харкові всю ніч
Усю ніч у Харкові та області діяла повітряна тривога – її оголосили о 21:27 21 травня та не скасували досі. Загалом тривога триває вже понад дев’ять годин. Додаткових повідомлень про загрози для Харкова від Повітряних сил ЗСУ протягом ночі не було. Також обійшлося без вибухів у місті. Вранці, о 06:36, ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Над Україною вночі кружляли “шахеди”. У тому числі – в сусідній Сумській області. Як повідомила місцева ОВА, там “шахеди” вдарили по енергетичних об’єктах міст Шостка та Конотоп. Після ворожого удару на Сумщині почалися перебої з електропостачанням. Про те, що світло зникло, повідомляли й окремі харків’яни в соцмережах.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, електрика, новини Харкова, ночь, світло, тревога, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 07:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".