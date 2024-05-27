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Главные новости Харькова 27 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:09   27.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 27 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Ночь с тревогами и пусками КАБов

Ночь в Харькове прошла под звуки воздушных тревог. Первый раз об опасности предупредили еще с вечера —  21:35. Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне запускают управляемые авиабомбы.

Свое предупреждение он повторял дважды: в 22:01 и в 03:45. В промежутке отбой и тревогу давали дважды. После отбоя в 00:42 тревогу возобновили в 00:56. В 01:36 последовал еще один отбой — до 03:44. В 06:07 утра харьковчанам разрешили выйти из укрытий. В Харькове обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".