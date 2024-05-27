Главные новости Харькова 27 мая: как прошла ночь

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07:09

Ночь с тревогами и пусками КАБов

Ночь в Харькове прошла под звуки воздушных тревог. Первый раз об опасности предупредили еще с вечера — 21:35. Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации.

А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне запускают управляемые авиабомбы.

Свое предупреждение он повторял дважды: в 22:01 и в 03:45. В промежутке отбой и тревогу давали дважды. После отбоя в 00:42 тревогу возобновили в 00:56. В 01:36 последовал еще один отбой — до 03:44. В 06:07 утра харьковчанам разрешили выйти из укрытий. В Харькове обошлось без взрывов.