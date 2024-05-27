Главные новости Харькова 27 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Ночь с тревогами и пусками КАБов
Ночь в Харькове прошла под звуки воздушных тревог. Первый раз об опасности предупредили еще с вечера — 21:35. Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации.
А начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что россияне запускают управляемые авиабомбы.
Свое предупреждение он повторял дважды: в 22:01 и в 03:45. В промежутке отбой и тревогу давали дважды. После отбоя в 00:42 тревогу возобновили в 00:56. В 01:36 последовал еще один отбой — до 03:44. В 06:07 утра харьковчанам разрешили выйти из укрытий. В Харькове обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".