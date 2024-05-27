Головні новини Харкова 27 травня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:09
Ніч з тривогами та пусками КАБів
Ніч у Харкові пройшла під звуки повітряних тривог. Вперше про небезпеку попередили ще з вечора – о 21:35. Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації.
А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни запускають керовані авіабомби.
Своє попередження він повторював двічі: о 22:01 та о 03:45. У проміжку відбій та тривогу давали двічі. Після відбою о 00:42 тривогу відновили о 00:56. О 01:36 був ще один відбій – до 03:44. О 06:07 ранку харків’янам дозволили вийти з укриттів. У Харкові обійшлося без вибухів
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".