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Головні новини Харкова 27 травня: як минула ніч

Події 07:09   27.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 27 травня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Ніч з тривогами та пусками КАБів

Ніч у Харкові пройшла під звуки повітряних тривог. Вперше про небезпеку попередили ще з вечора – о 21:35. Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації.

А начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни запускають керовані авіабомби.

Своє попередження він повторював двічі: о 22:01 та о 03:45. У проміжку відбій та тривогу давали двічі. Після відбою о 00:42 тривогу відновили о 00:56. О 01:36 був ще один відбій – до 03:44. О 06:07 ранку харків’янам дозволили вийти з укриттів. У Харкові обійшлося без вибухів

Читайте також: На Харківському та Куп’янському напрямках за день було 34 атаки ворога – Генштаб

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".