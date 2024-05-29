Главные новости Харькова 29 мая: как прошла ночь

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07:00

Ночь с тревогой из-за КАБов

Ночью в Харькове и области воздушную тревогу объявляли с 00:46 до 02:03. В это время Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов вражеской авиацией.

В Харькове обошлось без взрывов. Тревога продолжает быть актуальной для Липцевской и Волчанской тергромад, где идут боевые действия.