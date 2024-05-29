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Главные новости Харькова 29 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:00   29.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 29 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночь с тревогой из-за КАБов

Ночью в Харькове и области воздушную тревогу объявляли с 00:46 до 02:03. В это время Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов вражеской авиацией.

В Харькове обошлось без взрывов. Тревога продолжает быть актуальной для Липцевской и Волчанской тергромад, где идут боевые действия.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 07:00;

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