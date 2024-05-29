Головні новини Харкова 29 травня: як минула ніч

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Ніч із тривогою через КАБи

Вночі в Харкові та області повітряну тривогу оголошували з 00:46 до 02:03. У цей час Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів ворожою авіацією.

У Харкові обійшлося без вибухів. Тривога продовжує бути актуальною для Липцівської та Вовчанської тергромад, де йдуть бойові дії.