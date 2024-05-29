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Головні новини Харкова 29 травня: як минула ніч

Події 07:00   29.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29 травня: як минула ніч

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Ніч із тривогою через КАБи

Вночі в Харкові та області повітряну тривогу оголошували з 00:46 до 02:03. У цей час Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБів ворожою авіацією.

У Харкові обійшлося без вибухів. Тривога продовжує бути актуальною для Липцівської та Вовчанської тергромад, де йдуть бойові дії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".