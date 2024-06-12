Главные новости 12 июня: как прошла ночь

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07:04

Ночью на Харьковщине охотились на «шахеды», РФ атаковала ракетами и БПЛА Киев

Воздушная тревога была актуальна в Харькове и области всю ночь. Ее объявили в 22:28. Изначально начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе КАБов.

Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили: в сторону региона движутся «шахеды».

Беспилотники, которые не сбили в Харьковской области, пролетели дальше — в сторону Полтавской и Сумской. А в 03:13 ВС ВСУ сообщили о пусках ракет российской стратегической авиацией.

По сообщениям Воздушных сил, ракеты летели через Полтавскую и Сумскую области — в сторону центральной Украины: Черкасской, Кировоградской и Киевской областей. Главной целью атаки, очевидно, был Киев — большая часть ракет и «шахедов» направлялась именно в столицу. Там сработала ПВО.

«Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением разного типа вооружения. Так, противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. При отражении этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику. Воздушная тревога в Киеве длилась около двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены!» — сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации утром.

По предварительным данным, удар по столице обошелся без пострадавших и разрушений.