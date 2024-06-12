Главные новости 12 июня: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:04
Ночью на Харьковщине охотились на «шахеды», РФ атаковала ракетами и БПЛА Киев
Воздушная тревога была актуальна в Харькове и области всю ночь. Ее объявили в 22:28. Изначально начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе КАБов.
Вскоре Воздушные силы ВСУ предупредили: в сторону региона движутся «шахеды».
Беспилотники, которые не сбили в Харьковской области, пролетели дальше — в сторону Полтавской и Сумской. А в 03:13 ВС ВСУ сообщили о пусках ракет российской стратегической авиацией.
По сообщениям Воздушных сил, ракеты летели через Полтавскую и Сумскую области — в сторону центральной Украины: Черкасской, Кировоградской и Киевской областей. Главной целью атаки, очевидно, был Киев — большая часть ракет и «шахедов» направлялась именно в столицу. Там сработала ПВО.
«Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением разного типа вооружения. Так, противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили в Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. При отражении этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику. Воздушная тревога в Киеве длилась около двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены!» — сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации утром.
По предварительным данным, удар по столице обошелся без пострадавших и разрушений.
Читайте также: Сегодня 12 июня: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости 12 июня: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".