Головні новини 12 червня: як минула ніч

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07:04

Вночі на Харківщині полювали на “шахеди”, РФ атакувала ракетами та БПЛА Київ

Повітряна тривога була актуальною в Харкові та області всю ніч. Її оголосили о 22:28. Спочатку начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про загрозу КАБів.

Незабаром Повітряні сили ЗСУ попередили: в бік регіону рухаються “шахеди”.

Безпілотники, які не збили на Харківщині, пролетіли далі – у бік Полтавської та Сумської. А о 03:13 ПС ЗСУ повідомили про пуски ракет російською стратегічною авіацією.

За повідомленнями Повітряних сил, ракети летіли через Полтавську та Сумську області – в бік центральної України: Черкаської, Кіровоградської та Київської областей. Головною ціллю атаки, очевидно, був Київ – більша частина ракет та “шахедів” прямувала саме до столиці. Там спрацювала ППО.

“Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені!” – повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації вранці.

За попередніми даними, удар по столиці обійшовся без потерпілих та руйнувань.