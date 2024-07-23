Главные новости Харькова 23 июля: как прошла ночь

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07:21

В Харькове дважды за ночь отменяли воздушную тревогу

В Харькове и области ночь частично прошла без воздушной тревоги, что уже давно стало редкостью. Первый раз тревогу отменили в 01:10. А возобновили в 02:25. В этот момент Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Отбой дали в 05:21. По состоянию на 07:20 тревоги в Харьковской области нет.