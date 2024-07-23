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Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч

Події 07:21   23.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:21

У Харкові двічі за ніч скасовували повітряну тривогу

У Харкові та області ніч частково пройшла без повітряної тривоги, що вже давно стало рідкістю. Перший раз тривогу скасували о 01:10. А відновили о 02:25. У цей момент Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Відбій дали о 05:21. Станом на 07:20 тривоги на Харківщині немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 07:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".