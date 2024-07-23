Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:21

У Харкові двічі за ніч скасовували повітряну тривогу

У Харкові та області ніч частково пройшла без повітряної тривоги, що вже давно стало рідкістю. Перший раз тривогу скасували о 01:10. А відновили о 02:25. У цей момент Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Відбій дали о 05:21. Станом на 07:20 тривоги на Харківщині немає.