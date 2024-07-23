Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:21
У Харкові двічі за ніч скасовували повітряну тривогу
У Харкові та області ніч частково пройшла без повітряної тривоги, що вже давно стало рідкістю. Перший раз тривогу скасували о 01:10. А відновили о 02:25. У цей момент Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Відбій дали о 05:21. Станом на 07:20 тривоги на Харківщині немає.
Читайте також: Сьогодні 23 липня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ВС ВСУ, новини Харкова, ночь, тревога;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 23 липня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 07:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".