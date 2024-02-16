Главные новости Харькова 16 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:29

Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

«Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки врага возле Синьковки и Ивановки.

07:07

Пять раз за ночь на Харьковщине объявляли воздушную тревогу

Ночь в Харькове прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Ее объявляли пять раз: с 22:56 по 23:06, с 00:06 по 00:22, с 00:37 по 01:46, с 01:57 по 02:40 и с 04:48 по 05:24. Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете, летящей на Харьков.

Взрыва в областном центре не было. Дальнейшие тревоги были связаны с активностью вражеской тактической авиации у границ и угрозой применения баллистического вооружения.