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Главные новости Харькова 16 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:29   16.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 16 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».

07:29

Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

«Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки врага возле Синьковки и Ивановки.

07:07

Пять раз за ночь на Харьковщине объявляли воздушную тревогу

Ночь в Харькове прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Ее объявляли пять раз: с 22:56 по 23:06, с 00:06  по 00:22, с 00:37 по 01:46, с 01:57 по 02:40 и с 04:48  по 05:24. Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете, летящей на Харьков.

Взрыва в областном центре не было. Дальнейшие тревоги были связаны с активностью вражеской тактической авиации у границ и угрозой применения баллистического вооружения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".