Главные новости Харькова 16 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток в хронике МГ «Объектив».
07:29
Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб
«Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки врага возле Синьковки и Ивановки.
07:07
Пять раз за ночь на Харьковщине объявляли воздушную тревогу
Ночь в Харькове прошла под звуки сирен воздушной тревоги. Ее объявляли пять раз: с 22:56 по 23:06, с 00:06 по 00:22, с 00:37 по 01:46, с 01:57 по 02:40 и с 04:48 по 05:24. Около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете, летящей на Харьков.
Взрыва в областном центре не было. Дальнейшие тревоги были связаны с активностью вражеской тактической авиации у границ и угрозой применения баллистического вооружения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток в хронике МГ «Объектив»".