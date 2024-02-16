Головні новини Харкова 16 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Фото: Олена Нагорна
Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:29
Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині — Генштаб
“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки.
07:07
П’ять разів за ніч на Харківщині оголошували повітряну тривогу
Ніч у Харкові пройшла під звуки сирен повітряної тривоги. Її оголошували п’ять разів: з 22:56 до 23:06, з 00:06 до 00:22, з 00:37 до 01:46, з 01:57 до 02:40 та з 04:48 до 05:24. Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету, що летить на Харків.
Вибуху в обласному центрі не було. Подальші тривоги були пов’язані з активністю ворожої тактичної авіації біля кордонів та загрозою застосування балістичного озброєння.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби у хроніці МГ “Об’єктив”".