Главные новости Харькова 29 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:31
На Харьковщине зафиксировали две атаки армии РФ и авиаудары по шести населенным пунктам
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 29 февраля Генштаб ВСУ.
Под авиаударами были: Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка.
07:12
Ночь с серией тревог
Ночью в Харькове регулярно звучали сирены воздушной тревоги. Затяжную тревогу объявляли с вечера — с 21:44 по 23:38, а потом об опасности предупреждали еще трижды: с 00:01 по 00:20, с 01:35 по 02:08 и с 05:16 по 05:49. Причиной были угроза баллистики, сбросы КАБов, а около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
В Харькове обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".