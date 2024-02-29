Главные новости Харькова 29 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:31

На Харьковщине зафиксировали две атаки армии РФ и авиаудары по шести населенным пунктам

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал в утренней сводке 29 февраля Генштаб ВСУ.

Под авиаударами были: Плоское, Бударки, Варваровка, Купянск, Синьковка и Кисловка.

07:12

Ночь с серией тревог

Ночью в Харькове регулярно звучали сирены воздушной тревоги. Затяжную тревогу объявляли с вечера — с 21:44 по 23:38, а потом об опасности предупреждали еще трижды: с 00:01 по 00:20, с 01:35 по 02:08 и с 05:16 по 05:49. Причиной были угроза баллистики, сбросы КАБов, а около полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В Харькове обошлось без взрывов.