Головні новини Харкова 29 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:31
На Харківщині зафіксували дві атаки армії РФ та авіаудари по шести населених пунктах
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 29 лютого Генштаб ЗСУ.
Під авіаударами були: Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка.
07:12
Ніч із серією тривог
Вночі у Харкові регулярно звучали сирени повітряної тривоги. Затяжну тривогу оголошували з вечора – з 21:44 до 23:38, а потім про небезпеку попереджали ще тричі: з 00:01 до 00:20, з 01:35 до 02:08 та з 05:16 до 05:49. Причинами були загроза балістики, скидання КАБів, а опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
У Харкові обійшлося без вибухів
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".