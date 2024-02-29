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Головні новини Харкова 29 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:31   29.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:31

На Харківщині зафіксували дві атаки армії РФ та авіаудари по шести населених пунктах

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 29 лютого Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами були: Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка.

07:12

Ніч із серією тривог

Вночі у Харкові регулярно звучали сирени повітряної тривоги. Затяжну тривогу оголошували з вечора – з 21:44 до 23:38, а потім про небезпеку попереджали ще тричі: з 00:01 до 00:20, з 01:35 до 02:08 та з 05:16 до 05:49. Причинами були загроза балістики, скидання КАБів, а опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

У Харкові обійшлося без вибухів

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 07:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".