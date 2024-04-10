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Главные новости Харькова 10 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:40   10.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 10 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Нагорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:40

РФ возобновила наступление на Харьковщине и нанесла шесть авиаударов — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая Харьковской области», — сообщил утром 10 апреля Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки врага.

07:34

В Харькове была первая за долгое время ночь без воздушных тревог

Тревогу в Харькове объявляли с вечера 9 апреля. Отбой прозвучал в 22:59. А следующая тревога — уже утром 10 апреля — в 07:21 (она была непродолжительной, в 07:34 угрозу отменили). Ночью в городе было тихо. Над территорией других регионов страны «кружили» «шахеды». По данным Генштаба 14 из 17 сбили.

Читайте также: Делаем все, чтобы этого не произошло — Зеленский о планах захвата Харькова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".