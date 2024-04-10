Главные новости Харькова 10 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Елена Нагорная
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:40
РФ возобновила наступление на Харьковщине и нанесла шесть авиаударов — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая Харьковской области», — сообщил утром 10 апреля Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении Силы обороны отбили три атаки врага.
07:34
В Харькове была первая за долгое время ночь без воздушных тревог
Тревогу в Харькове объявляли с вечера 9 апреля. Отбой прозвучал в 22:59. А следующая тревога — уже утром 10 апреля — в 07:21 (она была непродолжительной, в 07:34 угрозу отменили). Ночью в городе было тихо. Над территорией других регионов страны «кружили» «шахеды». По данным Генштаба 14 из 17 сбили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".