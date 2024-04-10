Головні новини Харкова 10 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:40

РФ відновила наступ на Харківщині та завдала шести авіаударів – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області“, – повідомив вранці 10 квітня Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога.

07:34

У Харкові була перша за довгий час ніч без повітряних тривог

Тривогу в Харкові оголошували з вечора 9 квітня. Відбій пролунав о 22:59. А наступна тривога – вже вранці 10 квітня – о 07:21 (вона була нетривалою, о 07:34 загрозу скасували). Вночі в місті було тихо. Над територією інших регіонів країни “кружляли” “шахеди”. За даними Генштабу 14 із 17 збили.