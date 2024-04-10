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Головні новини Харкова 10 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:40   10.04.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 10 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:40

РФ відновила наступ на Харківщині та завдала шести авіаударів – Генштаб

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області“, – повідомив вранці 10 квітня Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога.

07:34

У Харкові була перша за довгий час ніч без повітряних тривог

Тривогу в Харкові оголошували з вечора 9 квітня. Відбій пролунав о 22:59. А наступна тривога – вже вранці 10 квітня – о 07:21 (вона була нетривалою, о 07:34 загрозу скасували). Вночі в місті було тихо. Над територією інших регіонів країни “кружляли” “шахеди”. За даними Генштабу 14 із 17 збили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".