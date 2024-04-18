Главные новости Харькова 18 апреля: как прошла ночь

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07:14

На Украину ночью напали «шахеды», в Харькове тревоги объявляли из-за ракет и «скоростной цели»

Ночь в Украине выдалась тревожной. В Харькове тревогу объявляли трижды. Первый раз с вечера — в 23:00. Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на город и призвали находиться в укрытиях.

Одновременно ракетную опасность объявляли в российском Белгороде. Позже местные власти заявили о «работе ПВО». В Харькове обошлось без взрывов.

В течение ночи над Украиной кружили «шахеды». Их фиксировали над южными, центральными и западными областями. Утром ВС ВСУ сообщили, что БПЛА атакуют Ивано-Франковск. Там гремели взрывы.

В Харькове тревог из-за «шахедов» не было, но будили жителей города еще дважды — с 01:10 по 03:13 из-за ракетной опасности и с 05:17 по 05:52 из-за активности вражеской тактической авиации.