Головні новини Харкова 18 квітня: як минула ніч

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07:14

На Україну вночі напали “шахеди”, в Харкові тривоги оголошували через ракети та “швидкісну ціль”

Ніч в Україні видалася тривожною. У Харкові тривогу оголошували тричі. Вперше з вечора – о 23:00. Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на місто та закликали перебувати в укриттях.

Водночас ракетну небезпеку оголошували у російському Бєлгороді. Пізніше місцева влада заявила про “роботу ППО”. У Харкові обійшлося без вибухів.

Протягом ночі над Україною кружляли “шахеди”. Їх фіксували над південними, центральними та західними областями. Вранці ПС ЗСУ повідомили, що БПЛА атакують Івано-Франківськ. Там лунали вибухи.

У Харкові тривог через “шахеди” не було, але будили мешканців міста ще двічі – з 01:10 по 03:13 через ракетну небезпеку та з 05:17 по 05:52 через активність ворожої тактичної авіації.