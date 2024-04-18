Головні новини Харкова 18 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:14
На Україну вночі напали “шахеди”, в Харкові тривоги оголошували через ракети та “швидкісну ціль”
Ніч в Україні видалася тривожною. У Харкові тривогу оголошували тричі. Вперше з вечора – о 23:00. Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на місто та закликали перебувати в укриттях.
Водночас ракетну небезпеку оголошували у російському Бєлгороді. Пізніше місцева влада заявила про “роботу ППО”. У Харкові обійшлося без вибухів.
Протягом ночі над Україною кружляли “шахеди”. Їх фіксували над південними, центральними та західними областями. Вранці ПС ЗСУ повідомили, що БПЛА атакують Івано-Франківськ. Там лунали вибухи.
У Харкові тривог через “шахеди” не було, але будили мешканців міста ще двічі – з 01:10 по 03:13 через ракетну небезпеку та з 05:17 по 05:52 через активність ворожої тактичної авіації.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2024 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".