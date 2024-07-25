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Главные новости Харькова 25 июля: ночью в городе слышали взрывы

Происшествия 08:10   25.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 25 июля: ночью в городе слышали взрывы Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:10

Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области.

07:12

Около полуночи в Харькове слышали взрывы

Воздушная тревога в Харькове и области продолжается уже больше, чем  сутки и 12 часов. В течение ночи отбоев не было. Около полуночи в городе слышали взрывы: один в районе 23:56, второй — около 00:11. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по региону.

Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал о ракетной атаке и призвал не покидать укрытия.

О прилетах в городе ни мэр, ни начальник ХОВА не сообщали.

В течение ночи над территорией Украины кружили «шахеды», но до Харьковской области БПЛА, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, не долетали. Уже ближе к утру ВС ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.

Тревога на Харьковщине продолжается по состоянию на 07:10.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:10;

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