Главные новости Харькова 25 июля: ночью в городе слышали взрывы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:10
Враг штурмовал Сотницкий Казачок на Харьковщине — Генштаб ВСУ
«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Сотницкий Казачок. На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 июля.
Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Большие Проходы, Липцы, Малые Проходы, Веселое, Черняки Харьковской области.
07:12
Около полуночи в Харькове слышали взрывы
Воздушная тревога в Харькове и области продолжается уже больше, чем сутки и 12 часов. В течение ночи отбоев не было. Около полуночи в городе слышали взрывы: один в районе 23:56, второй — около 00:11. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по региону.
Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал о ракетной атаке и призвал не покидать укрытия.
О прилетах в городе ни мэр, ни начальник ХОВА не сообщали.
В течение ночи над территорией Украины кружили «шахеды», но до Харьковской области БПЛА, по сообщениям Воздушных сил ВСУ, не долетали. Уже ближе к утру ВС ВСУ предупредили об активности российской тактической авиации.
Тревога на Харьковщине продолжается по состоянию на 07:10.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".