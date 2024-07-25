Головні новини Харкова 25 липня: вночі в місті чули вибухи

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:10

Ворог штурмував Сотницький Козачок на Харківщині – Генштаб ЗСУ

“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки“, — поінформував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Великі Проходи, Липці, Малі Проходи, Веселе, Черняки.

07:12

Близько опівночі в Харкові чули вибухи

Повітряна тривога в Харкові та області триває вже більше, ніж добу та 12 годин. Протягом ночі відбоїв не було. Близько опівночі в місті чули вибухи: один – у районі 23:56, другий – близько 00:11. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по регіону.

Услід начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував про ракетну атаку та закликав не залишати укриття.

Про прильоти в місті ні мер, ні начальник ХОВА не повідомляли.

Протягом ночі над територією України кружляли “шахеди”, але до Харківської області БПЛА, за повідомленнями Повітряних Сил, не долітали. Вже ближче до ранку ПС ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації.

Тривога на Харківщині продовжується станом на 07:10.