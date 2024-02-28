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Головні новини Харкова 28 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:28   28.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 28 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Олена Нагорна

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:28

За добу армія РФ провела 13 атак на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформував вранці 28 лютого Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами були: Бологівка, Іванівка, Берестове.

07:20

Вночі у Харкові багаторазово оголошували тривогу, обійшлося без вибухів

Чергова ніч у Харкові та області пройшла з нескінченними повітряними тривогами. Їх оголошували, починаючи з вечора 27 лютого, з різних причин – через ракетну небезпеку, загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, активність тактичної авіації біля кордонів. Тривоги вночі були: з 00:56 до 01:35, з 02:04 до 03:13, з 05:26 до 06:03. Чого вночі не було в небі Харківської області, то це російських “шахедів”. Безпілотники не давали спокою мешканцям південних областей – насамперед Одеської.

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі ворог атакував ракетами С-300 з тимчасово окупованих територій Донецької області, а також десятьма “шахедами” – їх усі збили.

Читайте також: Сьогодні 28 лютого: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".