Головні новини Харкова 28 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:28
За добу армія РФ провела 13 атак на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області”, – поінформував вранці 28 лютого Генштаб ЗСУ.
Під авіаударами були: Бологівка, Іванівка, Берестове.
07:20
Вночі у Харкові багаторазово оголошували тривогу, обійшлося без вибухів
Чергова ніч у Харкові та області пройшла з нескінченними повітряними тривогами. Їх оголошували, починаючи з вечора 27 лютого, з різних причин – через ракетну небезпеку, загрозу застосування ворогом балістичного озброєння, активність тактичної авіації біля кордонів. Тривоги вночі були: з 00:56 до 01:35, з 02:04 до 03:13, з 05:26 до 06:03. Чого вночі не було в небі Харківської області, то це російських “шахедів”. Безпілотники не давали спокою мешканцям південних областей – насамперед Одеської.
Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі ворог атакував ракетами С-300 з тимчасово окупованих територій Донецької області, а також десятьма “шахедами” – їх усі збили.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".