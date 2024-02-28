Главные новости Харькова 28 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:28

За сутки армия РФ провела 13 атак на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал утром 28 февраля Генштаб ВСУ.

Под авиаударами были: Бологовка, Ивановка, Берестовое.

07:20

Ночью в Харькове многократно объявляли тревогу, обошлось без взрывов

Очередная ночь в Харькове и области прошла с бесконечными воздушными тревогами. Их объявляли, начиная с вечера 27 февраля, по самым различным причинам — из-за ракетной опасности, угрозы применения врагом баллистического вооружения, активности тактической авиации у границ. Тревоги ночью были: с 00:56 по 01:35, с 02:04 по 03:13, с 05:26 по 06:03. Чего ночью не было в небе Харьковской области, так это российских «шахедов». Беспилотники не давали покоя жителям южных областей — в первую очередь Одесской.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью враг атаковал ракетами С-300 с временно оккупированных территорий Донецкой области, а также десятью «шахедами» — их все сбили.