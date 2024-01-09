Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:58
Гололед на Харьковщине: 21 человек пострадал в ДТП, из «плена» вытаскивали авто с беременной
«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 гражданин получил травмы», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он отметил: синоптики предупреждают о вьюгах и гололедице. И посоветовал быть особенно внимательными на дороге.
В ГСЧС в свою очередь сообщили, что за сутки четырежды выезжали вытаскивать автомобили на Харьковщине, которые застряли на дорогах. В одном из авто находились беременная женщина и двое детей. Подробнее.
07:37
Генштаб сообщил о пяти атаках на Харьковщине
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага возле Синьковки Харьковской области. Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.
07:15
Ночь с тремя тревогами, но без «прилетов» в Харькове
Минувшей ночью в Харькове воздушные тревоги звучали трижды: с 22:45 по 23:16, с 00:21 по 01:42 и с 04:19 по 05:01. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистики, а также — активности тактической авиации у границ.
Обошлось без «прилетов» в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".