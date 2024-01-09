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Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед

Происшествия 07:58   09.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 января: как прошла ночь, сводка Генштаба, гололед Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:58

Гололед на Харьковщине: 21 человек пострадал в ДТП, из «плена» вытаскивали авто с беременной

«За прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 гражданин получил травмы», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он отметил: синоптики предупреждают о вьюгах и гололедице. И посоветовал быть особенно внимательными на дороге.

В ГСЧС в свою очередь сообщили, что за сутки четырежды выезжали вытаскивать автомобили на Харьковщине, которые застряли на дорогах. В одном из авто находились беременная женщина и двое детей. Подробнее.

07:37

Генштаб сообщил о пяти атаках на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага возле Синьковки Харьковской области. Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке.

07:15

Ночь с тремя тревогами, но без «прилетов» в Харькове

Минувшей ночью в Харькове воздушные тревоги звучали трижды: с 22:45 по 23:16, с 00:21 по 01:42 и с 04:19 по 05:01. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом баллистики, а также — активности тактической авиации у границ.

Обошлось без «прилетов» в Харькове.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".