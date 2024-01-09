Головні новини Харкова 9 січня: як минула ніч, зведення Генштабу, ожеледиця

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:58

Ожеледиця на Харківщині: 21 людина постраждала в ДТП, з “полону” витягували автівку з вагітною

“Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, у яких 21 громадянин отримав травми”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив: синоптики попереджають про завірюхи та ожеледицю. І порадив бути особливо уважними на дорозі.

У ДСНС своєю чергою повідомили, що за добу чотири рази виїжджали витягувати автомобілі на Харківщині, які застрягли на дорогах. В одній з автівок знаходилися вагітна жінка та двоє дітей. Детальніше.

07:37

Генштаб повідомив про п’ять атак на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області”, – поінформував Генштаб ВСУ в ранковому зведенні.

07:15

Ніч із трьома тривогами, але без “прильотів” у Харкові

Минулої ночі в Харкові повітряні тривоги звучали тричі: з 22:45 до 23:16, з 00:21 до 01:42 та з 04:19 до 05:01. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом балістики, а також активність тактичної авіації біля кордонів.

Обійшлося без “прильотів” у Харкові.