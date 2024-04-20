Главные новости Харькова 20 апреля: как прошла ночь

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07:00

Ночь в Харькове прошла без взрывов и тревог

Ночью в Харькове и области не объявляли воздушных тревог. Сирена звучала под утро – впервые в 04:50. В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации.

Отбой раздался в 05:33. И уже через десять минут, в 05:44, объявили воздушную тревогу по той же причине.

Отбой раздался в 06:43.