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Главные новости Харькова 20 апреля: как прошла ночь

Общество 07:00   20.04.2024
Виктория Яковенко
Главные новости Харькова 20 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночь в Харькове прошла без взрывов и тревог

Ночью в Харькове и области не объявляли воздушных тревог. Сирена звучала под утро – впервые в 04:50. В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации.

Отбой раздался в 05:33. И уже через десять минут, в 05:44, объявили воздушную тревогу по той же причине.

Отбой раздался в 06:43.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:00;

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