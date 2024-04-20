Главные новости Харькова 20 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночь в Харькове прошла без взрывов и тревог
Ночью в Харькове и области не объявляли воздушных тревог. Сирена звучала под утро – впервые в 04:50. В воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации.
Отбой раздался в 05:33. И уже через десять минут, в 05:44, объявили воздушную тревогу по той же причине.
Отбой раздался в 06:43.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС, ВСУ, ночь, область, отбой, причина, тревога, Харьков, хроника;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".