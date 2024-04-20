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Головні новини Харкова 20 квітня: як минула ніч

Події 07:00   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 20 квітня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Ніч у Харкові минула без вибухів і тривог

Вночі у Харкові та області не оголошували повітряних тривог. Сирена звучала під ранок – вперше о 04:50. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.

Відбій пролунав о 05:33. І вже за десять хвилин, о 05:44, оголосили повітряну тривогу з тієї ж причини.

Відбій пролунав о 06:43.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".