Головні новини Харкова 20 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:00

Ніч у Харкові минула без вибухів і тривог

Вночі у Харкові та області не оголошували повітряних тривог. Сирена звучала під ранок – вперше о 04:50. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.

Відбій пролунав о 05:33. І вже за десять хвилин, о 05:44, оголосили повітряну тривогу з тієї ж причини.

Відбій пролунав о 06:43.