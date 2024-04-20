Головні новини Харкова 20 квітня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:00
Ніч у Харкові минула без вибухів і тривог
Вночі у Харкові та області не оголошували повітряних тривог. Сирена звучала під ранок – вперше о 04:50. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації.
Відбій пролунав о 05:33. І вже за десять хвилин, о 05:44, оголосили повітряну тривогу з тієї ж причини.
Відбій пролунав о 06:43.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 07:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".