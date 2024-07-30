Главные новости Харькова 30 июля: как прошла ночь

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07:15

Ночью в Харьковской области работала ПВО

В течение ночи в Харькове и области трижды объявляли воздушную тревогу. После отбоя в 22:26 тревогу возобновили в 00:51. Воздушные силы ВСУ предупредили о работе ПВО по вражескому БПЛА-разведчику.

В 02:35 прозвучал отбой. Но ненадолго. Уже в 03:05 завыли сирены тревоги — без комментариев от ВС ВСУ. В этот раз отбой дали в 04:39. Но в 04:43 началась третья за ночь тревога, которая длилась до 05:34. В этот момент Воздушные силы проинформировали об отбое по работе ПВО в Харьковской области.