Главные новости Харькова 30 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Ночью в Харьковской области работала ПВО
В течение ночи в Харькове и области трижды объявляли воздушную тревогу. После отбоя в 22:26 тревогу возобновили в 00:51. Воздушные силы ВСУ предупредили о работе ПВО по вражескому БПЛА-разведчику.
В 02:35 прозвучал отбой. Но ненадолго. Уже в 03:05 завыли сирены тревоги — без комментариев от ВС ВСУ. В этот раз отбой дали в 04:39. Но в 04:43 началась третья за ночь тревога, которая длилась до 05:34. В этот момент Воздушные силы проинформировали об отбое по работе ПВО в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, пво, тревога;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".