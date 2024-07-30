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Головні новини Харкова 30 липня: як минула ніч

Події 07:16   30.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 30 липня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:15

Вночі в Харківській області працювала ППО

Протягом ночі в Харкові та області тричі оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 22:26 тривогу відновили о 00:51. Повітряні сили ЗСУ попередили про роботу ППО по ворожому БПЛА-розвіднику.

О 02:35 пролунав відбій. Але не надовго. Вже о 03:05 завили сирени тривоги – без коментарів від ПС ЗСУ. Цього разу відбій дали о 04:39. Але о 04:43 розпочалася третя за ніч тривога, яка тривала до 05:34. У цей момент Повітряні сили поінформували про відбій роботи ППО в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".