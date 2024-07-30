Головні новини Харкова 30 липня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:15
Вночі в Харківській області працювала ППО
Протягом ночі в Харкові та області тричі оголошували повітряну тривогу. Після відбою о 22:26 тривогу відновили о 00:51. Повітряні сили ЗСУ попередили про роботу ППО по ворожому БПЛА-розвіднику.
О 02:35 пролунав відбій. Але не надовго. Вже о 03:05 завили сирени тривоги – без коментарів від ПС ЗСУ. Цього разу відбій дали о 04:39. Але о 04:43 розпочалася третя за ніч тривога, яка тривала до 05:34. У цей момент Повітряні сили поінформували про відбій роботи ППО в Харківській області.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".