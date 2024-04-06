Главные новости Харькова 6 апреля: взрывы, «прилет» рядом с жилой застройкой

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:58

Синегубов сообщил, что «прилет» — рядом с жилой застройкой

Информацию о пострадавших уточняют.

00:40

После полуночи в Харькове вновь прозвучали взрывы

Новые сутки в Харькове начались с очередной серии взрывов. Они прозвучали около 00:20. То, что Харьков находится под обстрелом, подтвердил мэр Игорь Терехов.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.