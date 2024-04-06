Главные новости Харькова 6 апреля: взрывы, «прилет» рядом с жилой застройкой
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
00:58
Синегубов сообщил, что «прилет» — рядом с жилой застройкой
Информацию о пострадавших уточняют.
00:40
После полуночи в Харькове вновь прозвучали взрывы
Новые сутки в Харькове начались с очередной серии взрывов. Они прозвучали около 00:20. То, что Харьков находится под обстрелом, подтвердил мэр Игорь Терехов.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 00:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".