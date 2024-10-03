Главные новости Харькова 3 октября: КАБ по Харькову, обстрел пригорода

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:26

Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области

О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ дважды – в районе Волчанска и Тихого. На Купянском РФ атаковала 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Великие Проходы, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи.

08:10

Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)

Харьковская областная прокуратура и ГУ Нацполиции в Харьковской области показали, как выглядит дом, по которому ночью «прилетел» КАБ.

Вследствие удара пострадали 10 человек, среди них – трехлетняя девочка, добавили в полиции.

07:55

Ночью РФ выпустила с Белгородской области 5 КАБов на Харьков – прокуратура

Предварительно, враг запустил авиабомбы из населенного пункта Строитель Белгородской области, уточнил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН. Две из этих управляемых авиационных бомб упали в пригороде Харькова на территории Дергачевского района. Остальные три упали на территории Шевченковского и Салтовского района города Харькова. Что касается Шевченковского района, то два КАБа попали по открытой местности. Что касается Салтовского района, то КАБ попал в четвертый этаж пятиэтажного жилого здания», – сообщил Фильчаков.

На данный момент известно о десятерых пострадавших, среди них – трехлетний ребенок. Кроме того, вследствие удара повреждены 10 многоэтажек и 12 авто, уточнили правоохранители.

07:30

Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов

Около 05:25 в северных районах Харькова вновь прогремели взрывы. Враг дважды ударил по Малоданиловской громаде – повредил линию электропередач и около 20 домов.

Как сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов, первый удар пришелся по дому, начался пожар. Кроме того, была предварительная информация о пострадавшем, который оказался под завалами.

«В результате второго прилета по одному из населенных пунктов общины разрушены не менее двух десятков частных домов, повреждены заборы, линии электропередач. Погибла собака. Что касается пострадавшего, информация не подтвердилась, человек во время прилета был на работе», – сообщил Гололобов.

После полудня в громаде начнут закрывать контура в поврежденных домах.

07:18

РФ ударила по многоэтажке в Харькове КАБом – пострадали десять людей

Взрывы в Харькове раздались около 22:55. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов проинформировали о последствиях вечерних прилетов КАБов по Харькову.

«Было несколько управляемых авиабомб, попадания по городу Харьков. Это Салтовский район, попадание непосредственно в многоквартирный жилой дом. Работают на месте подразделения ГСЧС, Национальная полиция, экстренная скорая медицинская помощь, развернут штаб. Есть разрушение нескольких этажей в жилом доме. Под завалами могут находиться люди. Эта информация еще проверяется. Будет сделан полностью поквартирный домовый обход», — рассказал на месте начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о десяти пострадавших от удара по городу.

«Организована эвакуация жителей дома, в который попал вражеский КАБ, и жителей близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от взрыва. Всем желающим будут предоставлены места в общежитиях города. Сотни выбитых оконных стекол, отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячий чай и перекусить. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры», — сообщил мэр.