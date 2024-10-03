Головні новини Харкова 3 жовтня: КАБ по Харкову, обстріл передмістя

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:26

Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також – про авіаудари по області

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку за добу поінформував у ранковому зведенні 3 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ двічі – у районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському – РФ атакувала 14 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки”, – уточнили у ГШ.

Окрім того, окупанти скинули авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Великі Проходи, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі.

08:10

Правоохоронці показали зруйнований КАБом будинок у Харкові (фото, відео)

Харківська обласна прокуратура та ГУ Нацполіції в Харківській області показали, як виглядає будинок, по якому вночі “прилетів” КАБ.

Внаслідок удару постраждали 10 людей, серед них – трирічна дівчинка, додали в поліції.

07:55

Вночі РФ випустила з Бєлгородської області 5 КАБів на Харків – прокуратура

Попередньо, ворог запустив авіабомби з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області, уточнив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

“За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН. Дві з цих керованих авіаційних бомб впали в передмісті Харкова на території Дергачівського району. Інші три впали на території Шевченківського та Салтівського району міста Харкова. Щодо Шевченківського району, то два КАБи влучили по відкритій місцевості. Що стосується Салтівського району, то КАБ влучив у четвертий поверх п’ятиповерхової житлової будівлі», – повідомив Фільчаков.

Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед них – трирічна дитина. Крім того, внаслідок удару пошкоджено 10 багатоповерхівок та 12 авто, додали правоохоронці.

07:30

Зранку ворог ударив по Малоданилівській громаді: пошкоджено 20 будинків

Близько 05:25 у північних районах Харкова знову пролунали вибухи. Ворог двічі вдарив по Малоданилівській громаді – пошкодив лінію електропередач та близько 20 будинків.

Як повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, перший удар припав по будинку, почалася пожежа. Крім того, була попередня інформація про потерпілого, який опинився під завалами.

«Внаслідок другого прильоту в одному із населених пунктів громади зруйновано не менше двох десятків приватних будинків, пошкоджено паркани, лінії електропередач. Загинув собака. Щодо потерпілого, інформація не підтвердилася, людина під час прильоту була на роботі», – повідомив Гололобов.

Після полудня у громаді почнуть закривати контури в пошкоджених будинках.

07:18

РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові КАБом – постраждали десять людей

Вибухи в Харкові пролунали близько 22:55. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов поінформували про наслідки вечірніх прильотів КАБів по Харкову.

«Було кілька керованих авіабомб, влучання по місту Харків. Це Салтівський район, влучання безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок. Працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб. Є руйнування кількох поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Ця інформація ще перевіряється», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про десятьох постраждалих від удару по місту.

«Організовано евакуацію мешканців будинку, в який влучив ворожий КАБ, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Усім бажаючим буде надано місця у гуртожитках міста. Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити», — повідомив мер.