Главные новости Харькова 6 февраля: ракетный удар по Золочеву, погиб младенец
Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив».
08:16
Ударом ракет С-300 по Золочеву россияне убили младенца
«Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка. Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 февраля.
Ранее он информировал, что удар РФ разрушил трехэтажный отель в Золочеве и под завалами находится человек.
07:31
На Харьковщине отбили восемь атак армии РФ — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб ВСУ в утренней сводке 6 февраля.
Количество авиаударов при этом уменьшилось, если сравнивать с предыдущими сутками. Авиация врага била по Синьковке, Ивановке, Степовой Новоселовке и Берестовому.
07:09
Ночью армия РФ ударила по Золочеву
Ночью в Харьковской области звучали тревоги: с 02:05 по 02:50 и с 03:57 по 04:44. Во время первой из них начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и начальник ХОВА Олег Синегубов призывали находиться в укрытиях. Мельник уточнял — армия РФ запускает ракеты.
Россияне ударили по центру одной из приграничных громад области — Золочеву. Там разрушен трехэтажный отель. Трех человек спасали. Но по информации, которую сообщил Синегубов в 03:04 ночи 6 февраля, под завалами вероятно находился человек.
Спасательные работы ночью продолжались.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, золочів, Мельник, новости Харькова, ночь, обстрелы, синєгубов, хроника;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости Харькова в хронике МГ «Объектив»".