Головні новини Харкова 6 лютого: ракетний удар по Золочеву, загинуло немовля

Основні новини Харкова у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:16

Ударом ракет С-300 по Золочеву росіяни вбили немовля

“З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі й мати загиблої дитини. Росіяни вночі вдарили двома ракетами С-300”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 лютого.

Раніше він інформував, що удар РФ зруйнував триповерховий готель у Золочові та під завалами перебуває людина.

07:31

На Харківщині відбили вісім атак армії РФ – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак біля Синьківки Харківської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 6 лютого.

Кількість авіаударів при цьому зменшилася, якщо порівнювати з попередньою добою. Авіація ворога била по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці та Берестовому.

07:09

Вночі армія РФ вдарила по Золочеву

Вночі на Харківщині лунали тривоги: з 02:05 до 02:50 та з 03:57 до 04:44. Під час першої з них начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та начальник ХОВА Олег Синєгубов закликали перебувати в укриттях. Мельник уточнював – армія РФ запускає ракети.

Росіяни вдарили по центру однієї з прикордонних громад області – Золочеву. Там зруйновано триповерховий готель. Трьох людей рятували. Але за інформацією, яку повідомив Синєгубов о 03:04 ночі 6 лютого, під завалами, ймовірно, знаходилася людина.

Рятувальні роботи вночі тривали.