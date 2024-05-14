Главные новости Харькова 13.05: Волчанск под контролем ВСУ, удар по Коротичу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

00:15

13 вражеских атак отбили украинские защитники на Харьковском направлении

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 23:00, атаки отбиты на направлениях Новая Таволжанка (РФ) — Волчанск, Шебекино (РФ) — Волчанск, Гатище — Волчанск, Муром — Старица, Стрелечья — Глубокое, Пыльная — Глубокое и Глубокое — Липцы. Украинские защитники прочесывают застройку в городе Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая. Потери врага — 164 человека и 25 единиц техники.

На Купянском направлении защитники отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Крахмальное — Берестовое, Коломыйчиха — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка, Площанка — Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках украинские войска улучшили тактическое положение. На направлениях Ковалевка — Новоегоровка и Кисловка — Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

23:05

Итоги суток в видеодайджесте

23:03

Сейчас на Харьковщине военные РФ используют тактику, отличную от той, которая была в начале полномасштабного вторжения

Они продвигаются малыми группами лесополосами, посадками и кустарниками, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По двое, трое, максимум пять человек. После этого они формируют более серьезные группировки и атакуют позиции наших войск», — сказал Синегубов.

По его словам, в боях на границе оккупанты применяют тяжелую бронированную технику, а артиллерийские и авиационные удары наносятся с той стороны границы. Захватчики не задействовали весь личный состав, который планировали бросить для обострения ситуации.

«Мы ожидали и были готовы к тому, что российские захватчики начнут атаки еще и на Золочевщине. Поэтому видим, что оккупанты имеют определенный резерв подразделений, которые готовы в любой момент применить. Цель — отвлечь украинских защитников из Донецкой области, продолжать оказывать геноцид украинского народа, или намерение частичного окружения Харькова. Все это может быть их намерениями», — отметил Синегубов.

23:02

Ракетой Х-59, по предварительным данным, ударила армия РФ по Коротичу

Об этом сообщили в облпрокуратуре.

21:10

Количество боевых столкновений на Харьковском направлении увеличилось до 13 — Генштаб ВСУ

«Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение противнику, наращивают усилия. Закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции. Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов», — информируют в Генштабе по состоянию на 20:00.

На Купянском направлении в течение текущих суток украинские защитники отбили 15 атак.

20:20

Последствия ракетного удара по предприятию в Коротиче — облпрокуратура опубликовала видео с коптера

19:44

Один человек погиб и еще четверо пострадали от удара по гражданскому предприятию в Коротиче Харьковского района

Как сообщили в облпрокуратуре, военные РФ нанесли удар ракетой, тип которой устанавливается, в 16:40.

Погиб 38-летний мужчина. Еще четверо мужчин в возрасте 29, 30, 39 и 73 лет получили ранения, их госпитализировали. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.

«Попадание было в производственно-складское здание, в результате чего произошло его частичное разрушение и пожар на площади 100 кв.м. Кроме того, на открытой территории горела трава на площади 300 кв.м», — рассказали в облуправлении ГСЧС.

18:50

Началось боевое столкновение в районе села Старица Чугуевского района — Генштаб ВСУ

Как сообщается в сводке на 17:00, на Харьковском направлении продолжаются бои — количество боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские защитники нанесли огневое поражение противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине города Волчанск. Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями.

18:30

По состоянию на 18:00 Волчанск — под контролем украинских защитников — руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко

«Сейчас продолжается оборона города, фейки россиян о прорыве — больные фантазии их военкоров. Ситуация на фронте всегда динамична. Поэтому будут дальнейшие уточнения в будущем», — пишет Коваленко.

Видео из Волчанска опубликовал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. Он отметил, что сейчас украинское войско уже второй раз заставляет врага сожалеть о своих захватнических намерениях.

«Город Волчанск сегодня находится под контролем ВСУ. Ситуация стабильная, контролируемая. Все в порядке!» — подчеркнул Мельник.

17:59

Погибший и трое раненых из-за удара россиян по ферме под Харьковом

Час назад оккупанты нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковского района, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются. В это же время после вражеского удара по Липцам медики оказали помощь 71-летней женщине, госпитализированной в медицинское учреждение», — сообщил Синегубов.

16:32

Россияне совершили 30 атак на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне не прекращали наступательные действия, по состоянию на 14.00 13.05.2024 совершили 11 атак, в настоящее время продолжается 2 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне не прекращают попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имели частичный успех возле села Лукьянцы. Продвижение врага остановлено.

Силы обороны совершают контратакующие действия.

Противник нанес 8 авиационных ударов возле населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

Для усиления войск на Харьковское направление переместили заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения.

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек, потери вооружения и военной техники – 8 единиц.

На Купянском направлении наши воины отбивают атаки у сел Синковка, Петропавловка, Берестово, Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Произошло 19 боевых столкновений возле сел Синьковка, Ивановка, Берестовое, Стельмаховка, Новоигоровка, Макеевка.

15:00

Обстрелы Волчанска и Липцев: ХОВА сообщает о четырех пострадавших

«В городе Волчанск в результате сегодняшних обстрелов предварительно известно о трех пострадавших. Из-за обстрела села Липцы предварительно имеем одну потерпевшую 1953 года рождения, которую госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в ХОВА.

14:27

С приграничья Харьковщины эвакуировали 1741 жителя: вывозят и животных

По данным ГУНП в Харьковской области, под постоянными обстрелами вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской громад.

Правоохранители отмечают, что помогают уехать не только людям, но и вывозят животных. На видео, которое выложили полицейские, в Липецкой громаде в грузовик заводят корову, без которой местные жители не хотели уезжать.

13:36

Ведутся бои, Волчанск под контролем ВСУ – глава ГВА о ситуации и фортификации

«Город постоянно под обстрелами массированными, работает артиллерия, РСЗО, пускают КАБы. Но наши защитники отбивают попытки зайти в город. Проблема в том, что город находится в 4 км от государственной границы, поэтому город сейчас находится на линии фронта и ведутся бои. За город ведутся бои, сейчас город под контролем ВСУ», — отметил главы Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили в эфире нацмарафона.

А в эфире «Радио Свободы» глава Волчанской ГВА прокомментировал вопрос возведения фортификаций, вокруг которого накануне произошел скандал.

«Фортификационные сооружения были построены и сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация была крайне сложна. Ведь город очень близок к границе и вести строительные работы там очень сложно. Строители и все, кто там работал, смогли сделать то, что смогли. Ведь работать под обстрелами очень опасно. Было все построено, возможно, не так плотно. Но Волчанск после деоккупации уже полтора года находится под постоянными обстрелами и минометами, и артиллерии. Было крайне тяжело строить эти постройки, но строители и военные сделали все возможное», — заявил Гамбарашвили.

12:56

На фоне наступления РФ: сменили командующего ОГВ «Харьков» — СМИ

Новым командующим ОГВ «Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков», — говорится в сообщении.

Что известно о Михаиле Драпатом.

12:24

«Отбиты около 15 вражеских атак» – Синегубов о ситуации на Харьковщине

«Враг атакует по Волчанскому направлению, по северу, по Липецкому направлению. Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно сложная, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение «серой» зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям. Ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая воинами ВСУ», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также рассказал, что по опасным направлениям продолжается эвакуация жителей. Уже вывезли 5700 человек, сегодня в планах – 1600.

11:44

По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине

«За эту ночь, примерно с 20:00 вчерашнего вечера по 06:00 сегодня, мы фиксировали «прилет» как минимум 9 КАБов. В основном это Волчанский район. Одновременно мы фиксировали почти постоянные артиллерийские обстрелы Липецкой громады, Волчанской громады, артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани, Купянский район традиционно. То есть, ночь прошла довольно тревожно и, скажем так, с боевыми действиями. Положительно, то, что наши наваляли, и немного это есть. По этому поводу, что касается именно введения боевых действий, я думаю, что нужно ждать официального комментария ВСУ», – рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».

Он также рассказал, что продолжается эвакуация из Липецкой и Волчанской громад. В частности, с 10 мая только силами полиции были вывезены 1660 человек.

10:51

Российские обстрелы вызвали на Харьковщине пять пожаров, перебиты газопроводы

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров: в пос. Боровая Изюмского района горел хвойный лес на площади 1га, в с. Осиново Купянского района горела трава на площади 1,5 га, на окружной дороге города Харькова горели автомобиль и трава на площади 100 кв. м. В Казачьей Лопани Харьковского района произошло два пожара, во время которых горели жилой дом на площади 60 кв. м, а также гараж и хозяйственная постройка на площади 30 кв. м. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным Министерства энергетики Украины, еще одним следствием обстрелов стали повреждения газопроводов.

«За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов были повреждены газопроводы и отключены от газоснабжения 432 абонента», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

09:37

«Много манипуляций» — в СНБО высказались об укреплениях на Харьковщине

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию на севере от Харькова и пояснил, почему у границы не построили укрепления.

«Относительно оборонительных рубежей хотел сказать, что очень много манипуляций на этой теме. Просто хочу сказать, что ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом — его дронами, его артиллерией. Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть. Детальнее — очень скоро. Некоторые видео уже появлялись, но подробнее расскажут о них. И это, поверьте, несколько оборонительных линий. Очень надежно», — заверил Коваленко.

08:59

От обстрелов Волчанска за сутки пострадали семь человек — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Наиболее тяжелая ситуация — в Волчанске, который атакует российская армия.

«12 мая в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены частные дома. Пострадали семь человек», — сообщил Синегубов.

Под обстрелами, по данным ХОВА было более 30 населенных пунктов региона. Ранена 46-летняя жительница Двуречной. А в Изюме из-за детонации боеприпаса пострадал 69-летний мужчина.

08:41

Россияне бьют «Градами» по Харьковщине, есть раненые — данные полиции

Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщил о последствиях ударов по Харьковщине в течение суток. Армия РФ активно обстреливала территорию региона из РСЗО «Град». Под обстрелами оказались Двуречная, Волчанск, Казачья Лопань, Одноробовка. Раненые есть в Двуречной, Волчанске, Казачьей Лопани и Волчанских хуторах. Подробнее.

08:28

«Потери врага огромны» — Мельник сообщил, где идут бои на Харьковщине

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник проинформировал, что тяжелые бои продолжаются на севере от Харькова и под Волчанском.

«Общая ситуация продолжает оставаться сложной. Тяжелые бои продолжаются в районах Лукьянцов, Глубокого, Олейникового, Бугроватки, Старицы и Тихого. Также наши защитники делают все, чтобы сдержать врага на подступах к Волчанску, который российские террористы атакуют в составе пяти батальонов. Несмотря на то, что враг имеет определенный тактический успех, его потери огромны. Только в атаках на пограничный Волчанск украинские защитники уничтожили около сотни оккупантов», — заявил Мельник. Подробнее.

08:15

Россияне заняли еще три села на севере от Харькова — DeepState

Аналитики DeepState сообщили, что внесли изменения в карту фронта. По их данным, россияне продолжают движение в сторону Липцев.

«Район н.п. Липцы: враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы. Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Кац@пы пытаются закрепиться в Глубоком, предпринимаются попытки продвигаться пехотой, но находятся под постоянным огнем, в частности, fpv-дронов Сил Обороны, что значительно усложняет передвижение, но, к сожалению, их это не останавливает», — прокомментировали изменения на карте в telegram-канале проекта «DeepState».

07:43

ISW определил, где сейчас проходит линия фронта на Харьковщине

“На геолоцированных кадрах, опубликованных 12 мая, видно, что российские войска продвинулись к посадкам к югу от Пыльной и к северу от с. Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев). Российские и украинские источники сообщили о боях на Липцевском направлении в районе Глубокого (на севере от Липцев) и Лукьянцов”, – отметили в Институте изучения войны.

Тем временем на Волчанском направлении, по оценкам ISW, россияне захватили Огурцово и, вероятно, захватили Гатище и Тихое.

«Украинский Генеральный штаб дополнительно сообщил, что российские войска атаковали район Бугроватки, что позволяет предположить, что российские силы, вероятно, консолидировали позиции между международной границей и районом Бугроватка-Старица», – проинформировали в актуальной сводке ISW.

06:54

Ночь — с многочисленными тревогами, в Харькове слышали взрывы

Ночь в Харьковской области прошла неспокойно. Воздушные тревоги объявляли одну за другой. Первая длилась с вечера — с 19:58 по 00:10. Отбой прозвучал для части области — в Волчанской и Липецкой территориальных громадах тревога продолжалась. В 01:01 она вновь стала актуальна для всей территории региона. После краткого отбоя в 01:28 тревогу возобновили в 01:31. Затем отбой для всех, кроме Липцев и Волчанска, дали в 02:20. Но уже в 02:52 сирена прозвучала снова. Отбой дали в 06:54, но не для Липецкой и Волчанской громад. По информации Воздушных сил ВСУ основными причинами тревоги была активность российской авиации и угроза применения баллистического вооружения врагом.

Около 03:40 в Харькове слышали серию взрывов. Их причина неизвестна — руководство города и области не сообщало о «прилетах».