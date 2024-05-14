Головні новини Харкова 13.05: Вовчанськ під контролем ЗСУ, удар по Коротичу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

00:15

13 ворожих атак відбили українські захисники на Харківському напрямку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 23:00, вони відбулися на напрямках Нова Таволжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке та Глибоке – Липці. Українські захисники прочісують забудову в місті Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога – 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 22 атаки супротивника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. У ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На деяких ділянках українські війська покращили тактичне положення. На напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

23:05

Підсумки доби у відеодайджесті

23:03

Наразі на Харківщині військові РФ використовують тактику, відмінну від тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення

Вони просуваються малими групами лісосмугами, посадками та чагарниками, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“По двоє, троє, максимум п’ять осіб. Після того вони формують більш серйозні угруповання й атакують позиції наших військ”, – сказав Синєгубов.

За його словами, у боях на кордоні окупанти застосовують важку броньовану техніку, а артилерійських та авіаційних ударів завдають з того боку кордону. Загарбники не задіяли весь особовий склад, який планували кинути задля загострення ситуації.

“Ми очікували та були готові до того що російські загарбники розпочнуть атаки ще й на Золочівщині. Тож бачимо, що окупанти мають певний резерв підрозділів, які готові в будь-який момент застосувати. Мета – відволікти українських захисників з Донеччини, продовжувати чинити геноцид українського народу, або намір часткового оточення Харкова. Усе це може бути їхніми намірами”, – сказав Синєгубов.

23:02

Ракетою Х-59, за попередніми даними, вдарила армія РФ по Коротичу

Про це повідомили в облпрокуратурі.

21:10

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку збільшилася до 13 – Генштаб ЗСУ

“Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневого ураження противнику, нарощують зусилля. Закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції. Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів”, – інформують у Генштабі станом на 20:00.

На Куп’янському напрямку протягом поточної доби українські оборонці відбили 15 атак.

20:20

Наслідки ракетного удару по підприємству у Коротичі – облпрокуратура опублікувала відео з коптера

19:44

Одна людина загинула та ще четверо постраждали від удару по цивільному підприємству у Коротичі Харківського району

Як повідомили в облпрокуратурі, військові РФ завдали удару ракетою, тип якої встановлюється, о 16:40.

Загинув 38-річний чоловік. Ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 років отримали поранення, їх ушпиталили. Усі постраждалі – співробітники підприємства.

Влучання було у виробничо-складську будівлю, внаслідок чого сталася її часткова руйнація та пожежа на площі 100 кв.м. Крім того, на відкритій території горіла трава на площі 300 кв.м”, – розповіли в облуправлінні ДСНС.

18:50

Розпочалось бойове зіткнення в районі села Стариця Чугуївського району – Генштаб ЗСУ

Як повідомляється у зведенні на 17:00, на Харківському напрямку тривають бої – кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Українські оборонці завдали вогневого ураження супротивнику, потіснили його та проводять заходи із зачистки на північній околиці міста Вовчанськ. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.

18:30

Станом на 18:00 Вовчанськ – під контролем українських захисників – керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко

“Наразі триває оборона міста, фейки росіян про прорив – хворі фантазії їхніх військкорів. Ситуація на фронті завжди динамічна. Тому будуть подальші уточнення в майбутньому”, – пише Коваленко.

Відео із Вовчанська опублікував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Він зазначив, що зараз українське військо вже вдруге змушує ворога жалкувати про свої загарбницькі наміри.

“Місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем ЗСУ. Ситуація стабільна, контрольована. Усе в порядку!” – наголосив Мельник.

17:59

Загиблий та троє поранених через удар росіян по фермі у Коротичі Харківського району

«Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються. У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її ушпиталили», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

16:32

Росіяни здійснили 30 атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни не припиняли наступальні дії, станом на 14.00 13.05.2024 здійснили 11 атак, наразі триває 2 бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни не припиняють спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мали частковий успіх біля села Лук’янці. Просування ворога зупинено.

Сили оборони здійснюються контратакувальні дії.

Противник завдав 8 авіаційних ударів біля населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області.

Для посилення військ на Харківський напрямок перемістили завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження.

З початку доби втрати ворога на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки – 8 одиниць.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають атаки біля сіл Синьківка, Петропавлівка, Берестове, Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Відбулось 19 бойових зіткнень в районах Синьківка, Іванівка, Берестове, Стельмахівка, Новоігорівка, Макііівка.



15:00

Обстріли Вовчанська та Липців: ХОВА повідомляє про чотирьох постраждалих

«У місті Вовчанськ внаслідок сьогоднішніх обстрілів попередньо відомо про трьох постраждалих. Через обстріл села Липці попередньо маємо одну потерпілу 1953 року народження, яку госпіталізували до медичного закладу», – повідомили у ХОВА.

14:27

З прикордоння Харківщини евакуювали 1741 жителя: вивозять і тварин

За даними ГУНП в Харківській області, під постійними обстрілами вивозять людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської громад.

Правоохоронці зазначають, що допомагають виїхати не тільки людям, а також вивозять і тварин. На відео, яке виклали поліцейські, в Липецькій громаді до вантажівки заводять корову, без якої місцеві жителі не хотіли виїжджати.

13:36

Ведуться бої, Вовчанськ під контролем ЗСУ – голова МВА про ситуацію і фортифікації

«Місто постійно під обстрілами масованими, працює артилерія, РСЗВ, пускають КАБи. Але наші захисники відбивають намагання зайти в місто. Проблема в тому, що місто знаходиться в 4 км від державного кордону, тому місто зараз на лінії фронту і ведуться бої. За місто ведуться бої, зараз місто під контролем ЗСУ», – зазначив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в етері нацмарафону.

А в етері «Радіо Свободи» голова Вовчанської МВА прокоментував питання зведення фортифікацій, навколо якого напередодні стався скандал.

«Фортифікаційні споруди були побудовані та зараз будуються, зміцнюються. Але ситуація була і є вкрай складна. Адже саме місто дуже близько до кордону і вести будівельні роботи там дуже складно. Будівельники й всі, хто там працював, змогли зробити те, що змогли. Адже працювати під обстрілами дуже небезпечно. Було все збудовано, можливо, не так щільно. Але Вовчанськ після деокупації вже півтора року знаходиться під постійними обстрілами і мінометами, і артилерії. Було вкрай важко будувати ці споруди, але будівельники та військові зробили все можливе», – заявив Гамбарашвілі.

12:56

На тлі наступу РФ: змінили командувача ОУВ «Харків» – ЗМІ

Новим командувачем ОУВ «Харків» замість Юрія Галушкіна призначений бригадний генерал Михайло Драпатий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Михайла Драпатого.

12:24

«Відбито біля 15 ворожих атак» – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

«Ворог атакує по Вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку. Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення «сірої» зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках. Ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також розповів, що з небезпечних напрямків продовжується евакуація жителів. Вже вивезли 5700 людей, сьогодні у планах – 1600.

11:44

Щонайменше 9 КАБів «прилетіли» – Тимошко про ніч на Харківщині

«За цю ніч, приблизно з 20:00 вчорашнього вечора по 06:00 сьогодні, ми фіксували «приліт» як мінімум десь 9 КАБів. Переважно це Вовчанський район. Одночасно ми фіксували майже постійні артилерійські обстріли Липецької громади, Вовчанської громади, артилерійські обстріли Козачої Лопані, Куп’янський район традиційно. Тобто ніч пройшла досить тривожно і, скажімо так, з бойовими діями. Позитивне, те, що наші наваляли, і трохи це є. З цього приводу, що стосується саме введення бойових дій, я думаю, що треба чекати офіційного коментаря ЗСУ», – розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері «Суспільне. Студія».

Він також розповів, що продовжується евакуація з Липецької та Вовчанської громад. Зокрема, з 10 травня лише силами поліції було вивезено 1660 людей.

09:37

“Багато маніпуляцій” – у РНБО висловилися про укріплення на Харківщині

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко прокоментував ситуацію на півночі від Харкова та пояснив, чому біля кордону не збудували укріплення.

“Стосовно оборонних рубежів хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що ДЗОТи та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка та всі інженери просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерію. Лінії оборони вибудовані на Харківщині, вони є. Детальніше – дуже скоро. Деякі відео вже з’являлися, але детальніше розкажуть про них. І це, повірте, декілька ліній оборони. Дуже надійно”, – запевнив Коваленко.

08:59

Від обстрілів Вовчанська за добу постраждали семеро людей – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Найважча ситуація – у Вовчанську, який атакує російська армія.

“12 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки. Постраждали семеро людей”, – повідомив Синєгубов.

Під обстрілами, за даними ХОВА, було понад 30 населених пунктів регіону. Поранена 46-річна мешканка Дворічної. А в Ізюмі через детонацію боєприпасу постраждав 69-річний чоловік.

08:41

Росіяни б’ють “Градами” по Харківщині, є поранені – дані поліції

Начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко повідомив про наслідки ударів по Харківщині протягом доби. Армія РФ активно обстрілювала територію регіону з РСЗВ “Град”. Під обстрілами опинилися Дворічна, Вовчанськ, Козача Лопань, Одноробівка. Поранені є у Дворічній, Вовчанську, Козачій Лопані та Вовчанських хуторах. Детальніше.

08:28

“Втрати ворога величезні” – Мельник повідомив, де точаться бої на Харківщині

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що важкі бої продовжуються на півночі від Харкова та під Вовчанськом.

“Загальна ситуація продовжує залишатися складною. Важкі бої тривають в районах Лук’янців, Глибокого, Олійникового, Бугруватки, Стариці та Тихого. Також наші оборонці роблять все, аби стримати ворога на підступах до Вовчанська, який російські терористи атакують у складі п’яти батальйонів. Попри те, що ворог має певний тактичний успіх, його втрати величезні. Тільки в атаках на прикордонний Вовчанськ українські захисники знищили близько сотні окупантів”, – заявив Мельник. Докладніше.

08:15

Росіяни зайняли ще три села на північ від Харкова – DeepState

Аналітики DeepState повідомили, що внесли зміни до карти фронту. За їхніми даними, росіяни продовжують рух у бік Липців.

“Район н.п. Липці: ворог фактично зайняв населені пункти Мороховець-Олійникове-Зелене та продовжує свій рух в напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лук’янці, які ворог майже повністю окупував. Кацапи намагаються закріпитися в Глибокому, здійснюються спроби просуватися піхотою, але перебувають під постійним вогнем, зокрема, FPV-дронів Сил Оборони, що значно ускладнює пересування, але, на жаль, їх це не зупиняє”, – прокоментували зміни на карті в телеграм-каналі проєкту “DeepState”.

07:43

ISW визначив, де зараз проходить лінія фронту на Харківщині

“На геолокованих кадрах, що опубліковані 12 травня, видно, що російські війська просунулися до посадок на південь від Пильної та північ від с. Лук’янці (на північний схід від Липців). Російські та українські джерела повідомили про бої на Липцівському напрямку в районі Глибокого (на північ від Липців) і Лук’янців”, – відзначили в Інституті вивчення війни.

Тим часом на Вовчанському напрямку, за оцінками ISW, росіяни захопили Огірцеве та, ймовірно, захопили Гатище та Тихе.

“Український Генеральний штаб додатково повідомив, що російські війська атакували район Бугруватки, що дозволяє припустити, що російські сили, ймовірно, консолідували позиції між міжнародним кордоном та районом Бугруватка-Стариця”, – поінформували в актуальному зведенні ISW.

06:54

Ніч – з численними тривогами, у Харкові чули вибухи

Ніч на Харківщині пройшла неспокійно. Повітряні тривоги оголошували одну за одною. Перша тривала з вечора – з 19:58 до 00:10. Відбій пролунав для частини області – у Вовчанській та Липецькій територіальних громадах тривога тривала. О 01:01 вона знову стала актуальною для всієї території регіону. Після короткого відбою о 01:28 тривогу відновили о 01:31. Потім відбій для всіх, окрім Липців та Вовчанська, дали о 02:20. Але вже о 02:52 сирена пролунала знову. Відбій дали о 06:54, але не для Липецької та Вовчанської громад. За інформацією Повітряних сил ЗСУ основними причинами тривоги була активність російської авіації та загроза застосування балістичного озброєння ворогом.

Близько 03:40 у Харкові чули серію вибухів. Їхня причина невідома – керівництво міста та області не повідомляло про “прильоти”.