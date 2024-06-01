Главные новости Харькова 1.06: удар по Балаклее — пострадали дети и беременная

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:07

РФ ударила по частному сектору в Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная

В результате удара отсутствует электроснабжение в микрорайонах Лагери и Лагерские пески. Предварительно, пострадали 12 человек, из них — 8 детей и беременная женщина, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

О том, что враг наносит удары по городу в ГВА сообщали в 05:10.

06:48

Тело еще одной жертвы РФ достали из-под завалов разрушенного дома в Новобаварском районе

«В целом на месте проведения аварийно-спасательных работ обнаружено 6 погибших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Разбор завалов продолжается. Сейчас на месте работают 70 спасателей и 12 единиц аварийно-спасательной техники.

06:34

В Харькове ночью взрывов не было, россияне атаковали энергообъекты Украины

Ночь на Харьковщине была «тревожной». Ведь воздушная тревога в регионе продолжалась более 22 часов, сирена была объявлена ​​31 мая в 07:00 и отбой раздался 1 июня в 05:30. Уже в 06:08 в Харьковской области снова прозвучала сирена.

Около 03:00 Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА в южной части Харьковской области, он держал курс на запад. Больше информации о российском дроне в регионе не было.

Однако ночью армия РФ атаковала БпЛА и ракетами другие области Украины. Утром Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под удар врага попали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются.