Главные новости Харькова 1.06: удар по Балаклее — пострадали дети и беременная
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
РФ ударила по частному сектору в Балаклее: среди пострадавших – дети и беременная
В результате удара отсутствует электроснабжение в микрорайонах Лагери и Лагерские пески. Предварительно, пострадали 12 человек, из них — 8 детей и беременная женщина, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
О том, что враг наносит удары по городу в ГВА сообщали в 05:10.
06:48
Тело еще одной жертвы РФ достали из-под завалов разрушенного дома в Новобаварском районе
«В целом на месте проведения аварийно-спасательных работ обнаружено 6 погибших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Разбор завалов продолжается. Сейчас на месте работают 70 спасателей и 12 единиц аварийно-спасательной техники.
06:34
В Харькове ночью взрывов не было, россияне атаковали энергообъекты Украины
Ночь на Харьковщине была «тревожной». Ведь воздушная тревога в регионе продолжалась более 22 часов, сирена была объявлена 31 мая в 07:00 и отбой раздался 1 июня в 05:30. Уже в 06:08 в Харьковской области снова прозвучала сирена.
Около 03:00 Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА в южной части Харьковской области, он держал курс на запад. Больше информации о российском дроне в регионе не было.
Однако ночью армия РФ атаковала БпЛА и ракетами другие области Украины. Утром Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что под удар врага попали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Последствия уточняются.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, новости, ракети, тревога, Харьков, харьковщина, хроника;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 07:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".