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Головні новини Харкова 1 червня: удар по Балаклії – постраждали діти і вагітна

Події 07:07   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 1 червня: удар по Балаклії – постраждали діти і вагітна Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

РФ вдарила по приватному сектору в Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна

Внаслідок удару відсутнє електропостачання в мікрорайонах Лагері та Лагерські піски. Попередньо, постраждали 12 людей, з них – 8 дітей та вагітна жінка, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Про те, що ворог завдає ударів по місту у МВА повідомляли о 05:10.

06:48

Тіло ще однієї жертви РФ дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Новобаварському районі

«Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Розбір завалів продовжується. Наразі на місці працюють 70 рятувальників та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

06:34

У Харкові вночі вибухів не було, росіяни атакували енергооб’єкти України

Ніч на Харківщині була «тривожною». Адже повітряна тривога в регіоні тривала понад 22 години, сирену оголосили 31 травня о 07:00 і відбій пролунав 1 червня о 05:30. Вже о 06:08 на Харківщині знову пролунала сирена.

Близько 03:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА у в південній частині Харківської області, він тримав курс на захід. Більше інформації про російський дрон в регіоні не було.

Однак, вночі армія РФ атакувала БпЛА та ракетами інші області України. Вранці міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що під удар ворога потрапили енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 07:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".