Головні новини Харкова 1 червня: удар по Балаклії – постраждали діти і вагітна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
РФ вдарила по приватному сектору в Балаклії: серед постраждалих – діти і вагітна
Внаслідок удару відсутнє електропостачання в мікрорайонах Лагері та Лагерські піски. Попередньо, постраждали 12 людей, з них – 8 дітей та вагітна жінка, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Про те, що ворог завдає ударів по місту у МВА повідомляли о 05:10.
06:48
Тіло ще однієї жертви РФ дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Новобаварському районі
«Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено 6 загиблих», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Розбір завалів продовжується. Наразі на місці працюють 70 рятувальників та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.
06:34
У Харкові вночі вибухів не було, росіяни атакували енергооб’єкти України
Ніч на Харківщині була «тривожною». Адже повітряна тривога в регіоні тривала понад 22 години, сирену оголосили 31 травня о 07:00 і відбій пролунав 1 червня о 05:30. Вже о 06:08 на Харківщині знову пролунала сирена.
Близько 03:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА у в південній частині Харківської області, він тримав курс на захід. Більше інформації про російський дрон в регіоні не було.
Однак, вночі армія РФ атакувала БпЛА та ракетами інші області України. Вранці міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що під удар ворога потрапили енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Наслідки уточнюються.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, новини, ракети, тревога, Харків, харківщина, хроника;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 07:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".