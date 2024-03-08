Главные новости Харькова 8 марта: ночной ракетный удар и атака «шахедов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:05

За сутки россияне убили на Харьковщине трех человек и девять ранили — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области. За минувшие сутки под ударами из минометов и артиллерии было около 18 населенных пунктов. Также были «прилеты» С-300 и КАБ.

08:09

По Чугуеву ударили С-300: семь человек пострадали, есть разрушения

«8 марта около 00:05 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по центру г. Чугуев. Поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили. Пострадали семь мирных жителей: четыре мужчины, 41-летняя женщина, 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев. У самой маленькой потерпевшей порез ноги, медики оказали ей помощь на месте», — проинформировала утром 8 марта пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, удар наносили ракетой из ЗРК «С-300».

07:44

Армия РФ ударила по Чугуеву и атаковала «шахедами»

Ночью в Харькове и области воздушную тревогу объявляли дважды. Первая прозвучала около полуночи — в 23:55. Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации. Однако параллельно около 00:06 белгородские telegram-каналы стали сообщать: «над городом громко», что, как правило, означает вылет ракет С-300 в сторону Харьковской области. Следом, около 00:07 взрыв прозвучал в Чугуевском районе.

«Оккупанты нанесли удар по г. Чугуев. Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксированы разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей», — сообщил о последствиях «прилета» начальник ХОВА Олег Синегубов.

Утром он уточнил: пострадали пять человек, в том числе — трехлетний ребенок.

Практически одновременно с ракетным ударом Харьковскую область атаковали и «шахеды». О них Воздушные силы ВСУ предупредили в 00:37. Тогда беспилотники двигались курсом на Чугуев. Однако, по всей видимости, не долетели — взрывов больше не было. Утром ВС ВСУ сообщили: «В ночь на 8 марта 2024 года противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа «Shahed». 33 «шахеда» удалось сбить. В том числе — над территорией Харьковской области.

07:17

Россияне дважды атаковали на Харьковщине и нанесли авиаудары — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг совершил две атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение», — сообщил в утренней сводке 8 марта Генштаб ВСУ.

Под авиаударами за сутки были Волчанск, Ивановка и Степная Новоселовка.