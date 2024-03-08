Головні новини Харкова 8 березня: нічний ракетний удар та атака “шахедів”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

09:05

За добу росіяни вбили на Харківщині трьох людей і дев’ятьох поранили — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області. Минулої доби під ударами з мінометів та артилерії було близько 18 населених пунктів. Також були “прильоти” С-300 та КАБ.

08:09

По Чугуєву вдарили С-300: семеро людей постраждали, є руйнування

“8 березня близько 00:05 збройні сили рф завдали ракетний удар по центру м. Чугуїв. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці“, — поінформувала вранці 8 березня пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, удар завдавали ракетою із ЗРК “С-300”.

07:44

Армія РФ вдарила по Чугуєву й атакувала “шахедами”

Вночі в Харкові та області повітряну тривогу оголошували двічі. Перша прозвучала близько опівночі – о 23:55. Повітряні сили ЗСУ інформували про активність ворожої тактичної авіації. Однак паралельно близько 00:06 бєлгородські телеграм-канали почали повідомляти: “над містом гучно”, що зазвичай означає виліт ракет С-300 у бік Харківської області. Слідом, близько 00:07, вибух пролунав у Чугуївському районі.

“Окупанти завдали удару по м. Чугуїв. Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів“, – повідомив про наслідки “прильоту” начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Вранці він уточнив: постраждали п’ятеро людей, зокрема – трирічна дитина.

Практично одночасно з ракетним ударом Харківську область атакували й “шахеди”. Про них Повітряні сили ЗСУ попередили о 00:37. Тоді безпілотники рухалися курсом на Чугуїв. Проте, ймовірно, не долетіли – вибухів більше не було. Вранці ПС ЗСУ повідомили: “У ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу “Shahed”. 33 “шахеди” вдалося збити, у тому числі – над територією Харківської області.

07:17

Росіяни двічі атакували на Харківщині та завдали авіаударів – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне становище”, – повідомив у ранковому зведенні 8 березня Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами за добу були Вовчанськ, Іванівка та Степова Новоселівка.