Главные новости Харькова 24 мая: как прошла ночь

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07:00

Ночь с тревогой из-за КАБов и вечерние взрывы

Поздно вечером 23 мая в Харькове прогремели очередные взрывы (за вчерашние сутки это была уже третья «серия» вражеских атак на город). Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о запусках КАБов в направлении города. А мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове повреждены нежилые здания и жилые дома, обошлось без пострадавших.

Отбой тревоги дали в 23:33. Следом в течение ночи была еще одна тревога — она началась в 01:43. В 01:54 начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запусках россиянами КАБов по Харьковщине.

На сей раз в Харькове обошлось без взрывов. Отбой дали в 03:55.