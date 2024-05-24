Главные новости Харькова 24 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночь с тревогой из-за КАБов и вечерние взрывы
Поздно вечером 23 мая в Харькове прогремели очередные взрывы (за вчерашние сутки это была уже третья «серия» вражеских атак на город). Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о запусках КАБов в направлении города. А мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове повреждены нежилые здания и жилые дома, обошлось без пострадавших.
Отбой тревоги дали в 23:33. Следом в течение ночи была еще одна тревога — она началась в 01:43. В 01:54 начальник Харьковского военного гарнизона предупредил о запусках россиянами КАБов по Харьковщине.
На сей раз в Харькове обошлось без взрывов. Отбой дали в 03:55.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".