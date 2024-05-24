Головні новини Харкова 24 травня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Ніч із тривогою через КАБи та вечірні вибухи
Пізно ввечері 23 травня у Харкові пролунали чергові вибухи (за вчорашню добу це була вже третя “серія” ворожих атак на місто). Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста. А мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові пошкоджені нежитлові будівлі та житлові будинки, обійшлося без постраждалих.
Відбій тривоги дали о 23:33. Слідом протягом ночі була ще одна тривога – вона почалася о 01:43. О 01:54 начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуски росіянами КАБів по Харківщині.
Цього разу в Харкові обійшлося без вибухів. Відбій дали о 03:55.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".