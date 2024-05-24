Головні новини Харкова 24 травня: як минула ніч

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07:00

Ніч із тривогою через КАБи та вечірні вибухи

Пізно ввечері 23 травня у Харкові пролунали чергові вибухи (за вчорашню добу це була вже третя “серія” ворожих атак на місто). Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про запуски КАБів у напрямку міста. А мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові пошкоджені нежитлові будівлі та житлові будинки, обійшлося без постраждалих.

Відбій тривоги дали о 23:33. Слідом протягом ночі була ще одна тривога – вона почалася о 01:43. О 01:54 начальник Харківського військового гарнізону попередив про запуски росіянами КАБів по Харківщині.

Цього разу в Харкові обійшлося без вибухів. Відбій дали о 03:55.