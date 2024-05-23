Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь

Происшествия 07:00   23.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночь в Харькове прошла с тревогами, но без взрывов

Ночью в Харькове одна за другой звучали воздушные тревоги. Первую объявили еще с вечера — в 20:59, отбой для большей части области дали в 23:27  (тревога продолжалась для Липцев и Волчанска). Следующий раз об опасности предупредили в 00:26. Тревога была общей по всей стране — из-за взлета российского МиГ-31К. Отбой в 00:47 вновь прозвучал для всех, кроме прифронтовых территорий на севере. В 01:31 началась уже третья за ночь тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

После перерыва с 03:21 об опасности вновь проинформировали в 05:27. На сей раз — из-за российской тактической авиации.

Эта угроза актуальна по состоянию на 07:00. В течение ночи в Харькове обошлось без взрывов.

Читайте также: Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь
Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь
23.05.2024, 07:00
ISW о Харьковщине: к Липцам движения нет, в Волчанске ВСУ местами выбили врага
ISW о Харьковщине: к Липцам движения нет, в Волчанске ВСУ местами выбили врага
23.05.2024, 07:04
РФ еще не оставила идею захватить Липцы, чтоб «кошмарить» Харьков – Цаплиенко
РФ еще не оставила идею захватить Липцы, чтоб «кошмарить» Харьков – Цаплиенко
22.05.2024, 22:11
На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков
На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков
22.05.2024, 13:42
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
23.05.2024, 06:00
Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение
23.05.2024, 07:38

Новости по теме:

23:00
Главные новости 22.05: удар по Чугуеву, «прилеты» в Харькове, пострадавшие
23:13
Главные новости 21 мая: удары по Харькову, бои возле Липцев и Волчанска
22:40
Главные новости Харькова 20 мая: погибшие и раненые, ситуация на фронте
07:35
Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Воздушные силы ВСУ
23:30
Главные новости Харькова 15.05: «прилет» по общежитию, зачистка в Волчанске

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".