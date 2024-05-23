Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночь в Харькове прошла с тревогами, но без взрывов
Ночью в Харькове одна за другой звучали воздушные тревоги. Первую объявили еще с вечера — в 20:59, отбой для большей части области дали в 23:27 (тревога продолжалась для Липцев и Волчанска). Следующий раз об опасности предупредили в 00:26. Тревога была общей по всей стране — из-за взлета российского МиГ-31К. Отбой в 00:47 вновь прозвучал для всех, кроме прифронтовых территорий на севере. В 01:31 началась уже третья за ночь тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.
После перерыва с 03:21 об опасности вновь проинформировали в 05:27. На сей раз — из-за российской тактической авиации.
Эта угроза актуальна по состоянию на 07:00. В течение ночи в Харькове обошлось без взрывов.
Читайте также: Сегодня 23 мая: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".