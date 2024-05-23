Главные новости Харькова 23 мая: как прошла ночь

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07:00

Ночь в Харькове прошла с тревогами, но без взрывов

Ночью в Харькове одна за другой звучали воздушные тревоги. Первую объявили еще с вечера — в 20:59, отбой для большей части области дали в 23:27 (тревога продолжалась для Липцев и Волчанска). Следующий раз об опасности предупредили в 00:26. Тревога была общей по всей стране — из-за взлета российского МиГ-31К. Отбой в 00:47 вновь прозвучал для всех, кроме прифронтовых территорий на севере. В 01:31 началась уже третья за ночь тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.

После перерыва с 03:21 об опасности вновь проинформировали в 05:27. На сей раз — из-за российской тактической авиации.

Эта угроза актуальна по состоянию на 07:00. В течение ночи в Харькове обошлось без взрывов.