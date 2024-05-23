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Головні новини Харкова 23 травня: як минула ніч

Події 07:00   23.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 23 травня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Ніч у Харкові пройшла з тривогами, але без вибухів

Вночі в Харкові одна за одною лунали повітряні тривоги. Першу оголосили ще з вечора – о 20:59, відбій для більшої частини області дали о 23:27 (тривога тривала для Липців та Вовчанська). Наступного разу про небезпеку попередили о 00:26. Тривога була спільною по всій країні – через зліт російського МіГ-31К. Відбій о 00:47 знову пролунав для всіх, окрім прифронтових територій на півночі. О 01:31 розпочалася вже третя за ніч тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики.

Після перерви з 03:21 про небезпеку знову поінформували о 05:27. Цього разу – через російську тактичну авіацію.

Ця загроза є актуальною станом на 07:00. Протягом ночі у Харкові обійшлося без вибухів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".