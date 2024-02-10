Главные новости Харькова 10.02: 14 домов горят в Харькове после удара БпЛА

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14 частных домов пылают в Харькове из-за удара «шахеда» — Терехов

Российские БПЛА попали в АЗС, в результате чего загорелась частная застройка, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Вражеские шахеды ударили по АЗС – вследствие этого попадания разлилось горящее горючее, вспыхнули 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 м². Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы», – рассказал Терехов.