Головні новини Харкова 10.02: після атаки БпЛА загиблий та людина з опіками

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2:05

Атака «шахедів» на Харків: загиблий та особа з важкими опіками у лікарні

Росіяни атакували Харків «шахедами» з території Бєлгородської області, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Близько 23 години три БпЛА «Шахед» влучили в об’єкт критичної інфраструктури, який розташований у Немишлянському районі Харкова. Цей об’єкт був зруйнований, наслідок чого виникла масштабна пожежа, яка охопила приватний сектор, розповів Фільчаков. Наразі врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.

Знайшли тіло однієї загиблої особи.

«Внаслідок цієї пожежі зруйновано близько 15 приватних житлових будинків, де мешкали цивільні люди. Постраждала на даний час одна особа, вона отримала важкі опіки – 40%, на даний час ця особа доставлена до обласної клінічної лікарні. Крім того, пошуково-рятувальні заходи на даний час ще тривають, можливо, кількість постраждалих збільшиться», – зазначив Фільчаков.

14 приватних будинків палають у Харкові через удар «шахеда» – Терехов

Російські БПЛА поцілили АЗС, внаслідок чого загорілася приватна забудова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ворожі шахеди вдарили по АЗС – внаслідок цього влучання розлилося пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 м². Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», – розповів Терехов.