Головні новини Харкова 10.02: після атаки БпЛА загиблий та людина з опіками
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
2:05
Атака «шахедів» на Харків: загиблий та особа з важкими опіками у лікарні
Росіяни атакували Харків «шахедами» з території Бєлгородської області, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Близько 23 години три БпЛА «Шахед» влучили в об’єкт критичної інфраструктури, який розташований у Немишлянському районі Харкова. Цей об’єкт був зруйнований, наслідок чого виникла масштабна пожежа, яка охопила приватний сектор, розповів Фільчаков. Наразі врятовано 4 особи, 50 евакуйовано.
Знайшли тіло однієї загиблої особи.
«Внаслідок цієї пожежі зруйновано близько 15 приватних житлових будинків, де мешкали цивільні люди. Постраждала на даний час одна особа, вона отримала важкі опіки – 40%, на даний час ця особа доставлена до обласної клінічної лікарні. Крім того, пошуково-рятувальні заходи на даний час ще тривають, можливо, кількість постраждалих збільшиться», – зазначив Фільчаков.
14 приватних будинків палають у Харкові через удар «шахеда» – Терехов
Російські БПЛА поцілили АЗС, внаслідок чого загорілася приватна забудова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ворожі шахеди вдарили по АЗС – внаслідок цього влучання розлилося пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 м². Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. ДСНС продовжують боротьбу з вогнем і пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби», – розповів Терехов.
Читайте також: Головні новини Харкова 9.02: Синєгубов розповів, куди поцілили російські БПЛА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, Ігор Терехов, БПЛА, БПЛА Shahed, головні новини, дім, новини, пожежа, Харків, частный дом;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 10.02: після атаки БпЛА загиблий та людина з опіками»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 02:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив». ".